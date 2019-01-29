В Житомире авто полиции попало в серьезное тройное ДТП: опубликованы фото

Во вторник, 29 января, на околице Житомира произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе машины конвойной службы полиции.

Об этом сообщает в Facebook Вячеслав Печененко, начальник ГУ Нацполиции Житомирской области.

Предварительно, водитель автомобиля БМВ, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с полицейским служебным автомобилем. Еще через мгновение в последний въехал "Рено Кенго", который двигался позади в попутном направлении.

В результате двойного ДТП травмы получили водитель "Рено" и полицейская конвойной службы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте работают следственно-оперативные группы, инспекция по личному составу УКЗ ГУНП, фиксируются все обстоятельства. Кроме уголовного производства, будет также проведено служебное расследование.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 29 января, в Одесской области произошло крупное ДТП с участием сразу нескольких автомобилей.