РУС. | УКР.

вторник, 29 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 января

17:40
Мы сами выбрали этот путь: Повалий сделала личное признание
17:28
В США предупредили Украину о готовящейся атаке России
17:12
Суд в Москве заочно арестовал украинского активиста: что ему вменяют
17:10
Экс-игрок "Динамо" угодил в эпицентр громкого семейного скандала: опубликовано видео
17:03
Звездный игрок "Барселоны" порадовал курьезным семейным видео
16:54
В Киеве объявили в розыск пару наглых воровок: опубликованы фото
16:53
​США сделали жесткое заявление о начале гонки вооружений с Россией
16:49
В США запустили в работу грозный "сюрприз" для Путина
16:48
"Батькивщина" требует решить проблему завышенных счетов за газ
16:47
Российская звезда показала Ани Лорак без макияжа
16:31
Как Запад будет помогать Украине в 2019 году: пять главных направлений
16:21
Возраст – не помеха: египетская пенсионерка поплывет на чемпионате мира
Все новости

В Житомире авто полиции попало в серьезное тройное ДТП: опубликованы фото

вторник, 29 января 2019, 16:05

Во вторник, 29 января, на околице Житомира произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе машины конвойной службы полиции.

Об этом сообщает в Facebook Вячеслав Печененко, начальник ГУ Нацполиции Житомирской области.

Предварительно, водитель автомобиля БМВ, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с полицейским служебным автомобилем. Еще через мгновение в последний въехал "Рено Кенго", который двигался позади в попутном направлении.

В результате двойного ДТП травмы получили водитель "Рено" и полицейская конвойной службы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте работают следственно-оперативные группы, инспекция по личному составу УКЗ ГУНП, фиксируются все обстоятельства. Кроме уголовного производства, будет также проведено служебное расследование.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 29 января, в Одесской области произошло крупное ДТП с участием сразу нескольких автомобилей.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве

Читайте также

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: