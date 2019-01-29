Под Одессой произошло масштабное ДТП с маршруткой и фурами: опубликованы фото

Во вторник, 29 января, в Одесской области произошло крупное ДТП с участием сразу нескольких автомобилей.

Соответствующие фото опубликованы в Facebook группе "dtp.kiev.info".

Как отмечается, маршрутка врезалась в фуру, вторая фура уходила от удара и въехала в другую.

На фото также можно увидеть, что пострадавший автобус двигался по маршруту Первомайск-Одесса.

Одесская трасса перекрыта.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 27 января, на Броварском проспекте в Киеве столкнулись фура с грузовиком, вследствие чего водитель последнего сильно пострадал.

Кроме того, вечером в понедельник, 28 января, в Киеве возле моста Патона произошло серьезное ДТП: грузовик вылетел со встречной полосы и врезался в легковой автомобиль. По предварительной информации, в аварии пострадала одна девушка.