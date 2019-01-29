РУС. | УКР.

вторник, 29 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 января

20:43
В Киеве срочно эвакуируют центральный вокзал: что происходит
20:41
Мы за мир: Бойко рассказал о первых шагах новой власти
20:21
В Киеве состоялась премьера фильма "Круты 1918": опубликовано видео
20:21
Украина понесла серьезные потери перед следующими этапами Кубка мира по биатлону
19:59
Зато коммуналка дешевая: в сети раскрыли правду о катастрофе на Донбассе
19:58
Тимошенко вместе с военными и киборгами почтила подвиг Героев Крут: фото
19:37
На грани смерти: появились данные о критическом состоянии узника Кремля
19:25
В Одессе отвергнутый пенсионер устроил зверскую расправу над возлюбленной: видео
19:22
Скандал с теннисистками сборной Украины: появились новые подробности
19:03
Остановить войну, вернуть мир: Рабинович озвучил главные цели своей партии
19:00
Политики спекулируют на базовых потребностях избирателей - социсследование Seetarget
18:53
В Софийском соборе произошло опасное ЧП: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Одессе отвергнутый пенсионер устроил зверскую расправу над возлюбленной: видео

вторник, 29 января 2019, 19:25

В Одессе 69-летний мужчина до смерти забил молотком женщину за то, что она отказалась выходить за него замуж.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что тело 60-летней одесситки обнаружила соседка и сразу же вызвала медиков и полицию.

Правоохранители в свою очередь узнали, что к убийству причастен 69-летний знакомый потерпевшей, который последним был у нее дома.

Подозреваемый сам признался, что приходил к женщине с предложением создать семью, но та отказала ему в грубой форме. Не ожидая такого поворота событий, мужчина "взорвался", схватился за молоток и ударил ее несколько раз.

"Кроме того, во время осмотра места происшествия было установлено, что из дома потерпевшей пропала ее золотую цепочка с кулоном, а также кошелек с телефоном и деньгами. По указанным фактам начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе охранник аптеки открыл стрельбу из-за продажи лекарства без рецепта.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: