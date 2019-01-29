В Одессе отвергнутый пенсионер устроил зверскую расправу над возлюбленной: видео

В Одессе 69-летний мужчина до смерти забил молотком женщину за то, что она отказалась выходить за него замуж.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что тело 60-летней одесситки обнаружила соседка и сразу же вызвала медиков и полицию.

Правоохранители в свою очередь узнали, что к убийству причастен 69-летний знакомый потерпевшей, который последним был у нее дома.

Подозреваемый сам признался, что приходил к женщине с предложением создать семью, но та отказала ему в грубой форме. Не ожидая такого поворота событий, мужчина "взорвался", схватился за молоток и ударил ее несколько раз.

"Кроме того, во время осмотра места происшествия было установлено, что из дома потерпевшей пропала ее золотую цепочка с кулоном, а также кошелек с телефоном и деньгами. По указанным фактам начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе охранник аптеки открыл стрельбу из-за продажи лекарства без рецепта.