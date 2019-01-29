РУС. | УКР.

вторник, 29 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 января

16:05
В Житомире авто полиции попало в серьезное тройное ДТП: опубликованы фото
15:58
В Херсоне депутат отличилась "мастерской" парковкой: фото
15:54
Адвокаты Новинского обратились в СВР из-за проверки наличия у нардепа паспорта РФ
15:50
Умер известный сербский режиссер
15:39
Спецслужбы Путина пытали офицеров ВСУ при вербовке и угрожали их семьям: видео
15:36
В Украине показали первое фото улучшенного истребителя ВСУ
15:33
В США выдвинули серьезные обвинения против Huawei
15:30
Легендарная певица впервые прокомментировала свою чрезмерную худобу
15:24
Легендарный теннисист перенес сложнейшую операцию: опубликовано фото
15:20
Итальянский тренер совершил неадекватный поступок: опубликовано видео
15:18
Стало известно об отношении украинцев к вектору развития страны
15:10
Порошенко идет на второй срок: президент напомнил о достижениях и угрозах для Украины
Все новости

В Ровно прогремел взрыв на рынке: фото и данные о пострадавших

вторник, 29 января 2019, 14:32
Фото: ГСЧС в Ровенской области

Во вторник, 29 января, в Ровно прогремел взрыв на рынке, в результате которого пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

"Около 10:30 поступило сообщение от медиков "скорой" на улице Здолбуновская у административного корпуса рынка взорвался газовый баллон. По предварительной информации пострадали два человека, которые работают в киоске, где произошел взрыв. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и спасатели", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 января в Мариуполе в квартире жилого дома взорвалась граната, погибли двое мужчин, один из которых работал в СБУ. При этом второй был фигурантом расследования дела о нападении в 2014 году на воинскую часть 3057.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве

Читайте также

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: