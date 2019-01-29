В Ровно прогремел взрыв на рынке: фото и данные о пострадавших

Во вторник, 29 января, в Ровно прогремел взрыв на рынке, в результате которого пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

"Около 10:30 поступило сообщение от медиков "скорой" на улице Здолбуновская у административного корпуса рынка взорвался газовый баллон. По предварительной информации пострадали два человека, которые работают в киоске, где произошел взрыв. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и спасатели", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 января в Мариуполе в квартире жилого дома взорвалась граната, погибли двое мужчин, один из которых работал в СБУ. При этом второй был фигурантом расследования дела о нападении в 2014 году на воинскую часть 3057.