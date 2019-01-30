Опубликованы фото военных трофеев, добытых у боевиков разведчиками ВСУ

Украинские военнослужащие на Донбассе обнаружили и обезвредили засаду боевиков: в качестве трофеев было захвачено оружие.

Соответствующие фото публикует пресс-служба штаба ООС.

Как отмечается, 29 января, воины-разведчики из состава одной из воинских частей, выполняющих задачи на Докучаевском направлении, в ходе разведывательных мероприятий обнаружили вражескую засаду.

"Умелыми действиями разведгруппы личный состав противника был нейтрализован, а оставленные врагом образцы вооружения захвачены. Трофеями разведчиков стали: ПТРК "Фагот" - 1шт .; РПГ-18 - 1шт .; НСВ-12,7 "Утес" - 1 шт".

За успешное выполнение боевой задачи личный состав разведывательной группы представлен к наградам.

Как сообщал "Апостроф", на оккупированном Донбассе нашли тело росийского курсанта, который вместе с группой приехал из России к боевикам на стажировку.