По серьезному обвинению задержан Герой Украины, воевавший на Донбассе: сети в недоумении

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали оперативного работника контрразведки СБУ и командира военной части во время получения взятки за непрепятствие контрабанде российских сигарет.

Об этом сообщается на Facebook странице ГБР.

"Указанные должностные лица были задержаны в городе Северодонецке непосредственно при получении неправомерной выгоды в размере 2500 долларов США. Эти деньги оперативный работник военной контрразведки СБУ и командир воинской части получили за непрепятствования в переправке больших партий сигарет российского производства с временно оккупированных территорий", – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что задержанный – герой Украины, участник АТО Василий Зубанич. Он воевал на Донбассе с мая 2014 года, в начале АТО был командиром 15-го отдельного гвардейского горно-пехотного батальона 128-ой бригады. Участвовал в боях за Новоанновку, Нижнее Теплое, Станицу Луганскую, Макарово, Счастье, Луганский аэропорт, Дебальцево и ряд других населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

В сети со смешанными чувствами отнеслись к задержаниям.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на взятке попался заместитель начальника одного из районных отделений Главного Управления Нацполиции в Харьковской области.