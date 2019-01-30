Появились фото полицейских, погибших в маршрутке под Одессой

В смертельном ДТП возле села Новая Долина Одесской области, которое произошло вечером во вторник, 29 января, погибли двое молодых сотрудников полиции.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Рядовой полиции Ларисе Крамаренко было 24 года. Старшему лейтенанту Олегу Лысюку – 22 года. У него осталась маленькая дочь.

Инцидент произошел около 19:00 на автодороге около села Новая Долина Овидиопольского района.

Полицейские ехали на маршрутном автобусе "Каролино-Бугаз – Одесса". Маршрутка попала в ДТП с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей. Всего погибло двое людей, еще четверо пассажиров автобуса получили телесные повреждения.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом произошло масштабное смертельное ДТП с фурами.