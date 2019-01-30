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Появились новые фото и детали дерзкого убийства возле суда в Николаеве

среда, 30 января 2019, 16:23

Мужчина, расстрелявший супружескую пару в Николаеве, проиграл погибшим спор в суде.

Об этом сообщает местное издание "Преступности.НЕТ".

Как пояснил первый заместитель начальника ГУНП в Николаевской области Иван Выговский, суд рассматривал гражданский иск о долговых обязательствах еще за 2008 год. Николаевец был должен супругам определенную сумму, и суд принял решение в пользу одесситов.

"Стрелявший не признает этот долг. После судебного заседания между ними произошел конфликт, и стрелявший дважды выстрелил в оппонентов", - сказал он.

Стрелявший открыл огонь из охотничьего карабина "Сайга", который позднее бросил на ступеньки суда. Карабин гладкоствольный калибра 12 миллиметров, обладает огромной убойной силой.

Стрелок был задержан на месте преступления оперативником Ингульского отдела полиции, который проезжал мимо здания суда и стал очевидцем преступления.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве дерзкие грабители устроили стрельбу.

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