Расстрел внедорожника в Днепре: появились данные об известном бандите, который находился в авто

В обстрелянном 30 января в Днепре из ручного противотанкового гранатомета автомобиле находился криминальный авторитет по прозвищу "Каха".

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на данные местной полиции.

"Официально причастность, тех кто находился в авто, к криминальному миру еще устанавливается в рамках расследования. Однако неофициально могу сказать, что в автомобиле находился человек, известный в нашем городе, как "Каха". Он управлял автомобилем, который, кстати, бронированный", - рассказал собеседник агентства.

В полиции также уточнили, что автомобиль не принадлежит гражданину 1973 года рождения, который был за рулем, а зарегистрирован на другое лицо.

Предположительно, речь идет о Кахе Тбилисском, чья фамилия засветилась в деле об убийстве ветеранов АТО в 2017 году в Днепре.

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