Стреляли из заброшенного здания: новые фото, видео и детали подрыва внедорожника в Днепре

Автомобиль Toyota, который обстреляли из гранатомета в Днепре 29 января, не получил серьезных повреждений, поскольку был бронирован.

Об этом сообщает "Информатор".

Сотрудники патрульной полиции рассказали, что на месте происшествия нашли хвостовик от РПГ. Вероятно, взрыв был в результате выстрела из ручного противотанкового гранатомета. Инцидент случился, когда автомобиль находился в движении, водитель сразу же остановился и покинул транспортное средство. В происшествии никто не пострадал, так как машина бронированная. Полицейские написали на странице в Facebook, что у автомобиля повреждено колесо. Также повреждены зеркало заднего вида и передний бампер.

Предварительно, стреляли из заброшенного здания, которое находится на улице Литейной. Очевидец, который ехал за автомобилем Toyota, рассказал, что увидел мощную вспышку впереди и услышал очень громкий взрыв, после чего остановился.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", летом 2018 года в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, которого обвиняли в попытке обстрелять из гранатомета грузовой поезд с горюче-смазочными материалами для ВСУ.