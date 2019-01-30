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​Россия доминирует: Украину предупредили о бессилии НАТО в Черном и Азовском морях

среда, 30 января 2019, 20:03

Военно-морские силы Украины и НАТО не способны противостоять российской агрессии в Азовском и Черном морях.

Такое мнение высказал "Апострофу" заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Ситуация в Черном и Азовском морях действительно развивается в негативном направлении, здесь я согласен с оценками американской разведки. Россия сейчас полностью доминирует в этом регионе, чувствуя полную безнаказанность. Военными средствами она контролирует Черное и Азовское моря, а также Керченский пролив.

К сожалению, Украина и страны НАТО сейчас не могут изменить баланс в свою пользу, поскольку военно-морские силы и Украины, и стран НАТО - Румынии и Болгарии - не способны как-то противостоять российским возможностям", - убежден эксперт.

Также, по словам Самуся, Россия сконцентрировала в Крыму мощные военно-морские, ракетные и авиационные группировки, которые военными инструментами могут легко влиять на ситуацию в регионе.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": У России появились новые "союзники": как Украине отбиться от угроз Кремля.

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