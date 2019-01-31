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Под Одессой маршрутка попала в жуткое ДТП: есть погибшая и много пострадавших, фото

четверг, 31 января 2019, 16:28
Фото: Бессарабия Inform

В четверг, 31 января, под Одессой, на трассе Одесса-Рени, произошло жестокое тройное ДТП с участием маршрутки, в котором одна женщина-пассажир погибла, и 14 человек получили травмы.

Об этом сообщает Бессарабия Inform, публикуя фото с места аварии.

Как передает издание, ДТП произошло по причине выезда на встречную полосу, по которой ехала маршрутка Килия-Одесса, автомобиля BMW. Уточняется, что кроме BMW и маршрутного автобуса участником ДТП стал и мопед. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 27 января, на Броварском проспекте в Киеве столкнулись фура с грузовиком, вследствие чего водитель последнего сильно пострадал.

Кроме того, вечером в понедельник, 28 января, в Киеве возле моста Патона произошло серьезное ДТП: грузовик вылетел со встречной полосы и врезался в легковой автомобиль. По предварительной информации, в аварии пострадала одна девушка.

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