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Появились фото и подробности про убийцу, расстрелявшего семейную пару возле суда в Николаеве

четверг, 31 января 2019, 07:18

Мужчина, который застрелил из охотничьего карабина супружескую пару в Николаеве, был им должен 2,5 миллиона гривен.

Об этом пишет "Преступности.НЕТ", ссылаясь на собеседника в Ленинском районном суде Николаева.

Стрелявшим оказался известный в узких кругах уроженец Одессы, который на протяжении длительного времени проживает в Николаеве, Герасим Багирянц. Он занял у семейства Беловых из Одессы 2,5 миллиона гривен, а в качестве залога предоставил два жилых дома, расположенных на улице 9-я Линия и в переулке 2-й Бульварный. В итоге деньги он им не вернул, а дома подарил своим сыновьям - Артему и Максиму, и некой Наталье Петрик. Из-за этого Максим Белов обратился в суд.

Герасим Багирянц

В среду, 30 января, в 13:00 под председательством судьи Тихоновой в Ленинском районном суде состоялось заседание по иску Михаила Белова к Герасиму Багирянцу, в котором истец просил суд признать недействительными договоры дарения.

В результате суд удовлетворил иск Белова и признал эти договоры недействительными. После окончания заседания на улице возле здания суда Багирянц достал из автомобиля ружье и совершил несколько выстрелов - в Белова и его супругу.

Также отмечается, что 21 августа 2018 года относительно Багирянца Ингульский отдел Государственной исполнительной службы открыл исполнительное производство в пользу Михаила Белова.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео убийства у суда в Николаеве.

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