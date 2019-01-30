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В сети появилось видео расстрела супругов в Николаеве

среда, 30 января 2019, 19:38

В сети опубликовали видео расстрела супружеской пары около здания суда в Николаеве.

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Антон Геращенко.

"10 лет назад они одолжили своему знакомому крупную сумму денег под процент, но должник не выполнил своих обязательств по возврату долга. Сегодня невинно убиенные пришли в суд за решением о взыскании долга с процентами. Убийца дождался их и хладнокровно застрелил их из охотничьего ружья, после чего сдался в руки полиции. Остаток своей жизни он судя по всему проведет за решеткой", - написал он.

Также Геращенко отметил, что цена двух жизней составила 40 тысяч долларов. "40 тысяч долларов и ненависть...", - подытожил нардеп.

Напомним, 30 января,на улице Космонавтов в Николаеве, возле здания "Космос Плаза", рядом с Ленинским районным судом, расстреляли мужчину и женщину. Позже стали известны подробности трагедии.

Как сообщал "Апостроф", 29 января в Днепре неизвестные обстреляли автомобиль из ручного противотанкового гранатомета. Потом стало известно, что в машине находился криминальный авторитет по прозвищу "Каха".

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