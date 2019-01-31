В Харькове пассажирский самолет попал в опасную ситуацию в небе: фото

В Харькове пилот посадил самолет в условиях очень ограниченной видимости.

Об этом сообщают в группе "Харьков 1654" на странице в Facebook.

Денис Бакуменко пилот рейса №1635 Гданьск-Харьков авиакомпании Wizz Air сумел удачно посадить самолет в опасных погодных условиях. Однако из-за густого тумана самолет с пассажирами почти час кружил над Харьковом.

"В 300 км от аэропорта первый пилот рейса №1635 Гданьск-Харьков авиакомпании Wizz Air Денис Бакуменко сообщил пассажирам, что в Харькове погодные условия не соответствуют минимально разрешенным критериям - в городе очень густой туман, крайне ограничивает видимость. Пилот заверил, что самолет имеет достаточное количество топлива, поэтому находиться в воздухе в ожидании разрешения на посадку", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали об опасном инциденте с самолетом в Киеве, который с большими проблемами приземлился в аэропорту "Жуляны".