РУС. | УКР.

четверг, 31 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.45
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 января

15:07
​Стало известно, сколько миллионов ЕС готов вложить в "Укрзализныцю"
15:00
Сел в густом тумане: новые подробности опасной посадки пассажирского самолета в Харькове
14:55
Один из лучших игроков чемпионата Украины перешел в клуб из Южной Америки: опубликовано фото
14:52
Известный футболист жестко прокомментировал скандальный трансфер игрока сборной Украины
14:51
"Народный фронт" поддерживает выдвижение Яценюка в президенты - нардеп
14:51
Разгневанные пассажиры в Киеве разобрались с "героем парковки": опубликовано видео
14:25
​Мир на грани новой гонки вооружений: стали известны результаты "ракетных" переговоров США и России
14:25
В Харькове пассажирский самолет попал в опасную ситуацию в небе: фото
14:23
Популярный украинский курорт из-за нечистот оказался на грани экологической катастрофы: видео
14:14
Поплатилась за массовые депортации: Европейский суд "осчастливил" Россию на крупную сумму
14:04
​"Газпром" взял в долг огромную сумму: названа причина
14:00
Петросян впервые вышел в свет с молодой избранницей
Все новости

В Харькове пассажирский самолет попал в опасную ситуацию в небе: фото

четверг, 31 января 2019, 14:25

В Харькове пилот посадил самолет в условиях очень ограниченной видимости.

Об этом сообщают в группе "Харьков 1654" на странице в Facebook.

Денис Бакуменко пилот рейса №1635 Гданьск-Харьков авиакомпании Wizz Air сумел удачно посадить самолет в опасных погодных условиях. Однако из-за густого тумана самолет с пассажирами почти час кружил над Харьковом.

"В 300 км от аэропорта первый пилот рейса №1635 Гданьск-Харьков авиакомпании Wizz Air Денис Бакуменко сообщил пассажирам, что в Харькове погодные условия не соответствуют минимально разрешенным критериям - в городе очень густой туман, крайне ограничивает видимость. Пилот заверил, что самолет имеет достаточное количество топлива, поэтому находиться в воздухе в ожидании разрешения на посадку", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали об опасном инциденте с самолетом в Киеве, который с большими проблемами приземлился в аэропорту "Жуляны".

Фотовзгляд

Все галереи
США накрыли аномальные смертельные морозы

Читайте также

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: