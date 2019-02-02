На Донбассе боевики обстреляли похоронную процессию

Боевики обстреляли автобус ритуальной службы, который следовал на кладбище в поселке Чермалык на Донбассе.

Об этом сообщил центр Операции объединенных сил, ссылаясь на украинскую сторону Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК).

"Сегодня в 12:30 в поселке Чермалык (на северо-восток от Мариуполя) проходили похороны. При перевозке покойника на кладбище был обстрелян гражданский автобус ритуальной службы с наклейками на бортах "Ритуальные услуги". Обстрел из стрелкового оружия осуществлялся со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на правой стороне автобуса зафиксированы несколько сквозных пулевых пробоин. Лишь чудом пули не задели пассажиров.

После прибытия на кладбище водителю удалось вывести автобус из-под обстрела и вернуться в безопасное место. Затем боевики еще какое-то время обстреливали кладбище.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось появилось видео мощных ударов по боевикам на Донбассе.