На Донбассе силы ООС обнаружили контрабанду для боевиков на миллион долларов: опубликовано видео

Возле линии разграничения на Донбассе правоохранители обнаружили подпольный цех по производству алкоголя.

Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой штаба Операции Объединенных сил.

Как отмечается, сотрудниками Госпогранслужбы из состава Объединенных сил была обнаружена контрафактная продукция на сумму более 28 миллионов гривен.

"По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева в районе проведения ООС продолжаются мероприятия по предотвращению и противодействию незаконному пересечению линии соприкосновения товарно-материальных ценностей. Так, оперативными сотрудниками Госпогранслужбы из состава Объединенных сил было проведено оперативное документирование противоправной деятельности подпольного водочного цеха, который в течение длительного времени действовал неподалеку линии разграничения. После собрания достаточной доказательной базы сведения о совершении уголовного преступления были внесены в ЕРДР", – говорится в комментарии к видео.

Напомним, подробнее о контрабанде в зоне проведения ООС читайте в материале "Апострофа": Контрабанда на Донбассе: получится ли у властей лишить "осликов" работы.