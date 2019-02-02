РУС. | УКР.

суббота, 2 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 февраля

10:55
Боевики показали взятого в плен разведчика ВСУ: видео и реакция его сослуживцев
10:45
В России умер известный советский диктор
10:38
Я помню все, что ты хотел: известный телеведущий трогательно почтил память Кузьмы
10:29
​Прорыв дамбы в Бразилии: появились видео момента ЧП, из-за которого погибли более 100 человек
10:26
Появилось видео момента, как Вилкулу в Бердянске плеснули в лицо зеленкой
10:23
Отобрали медали: российских спортсменов жестко наказали за допинг
10:05
"Венесуэльский Янукович": в США призвали к свержению диктатора Мадуро
10:04
​Давно используют на росТВ: соцсети обсуждают передачу воинам Путина оружия, вызывающего тошноту и глюки
09:56
На Донбассе силы ООС обнаружили контрабанду для боевиков на миллион долларов: опубликовано видео
09:47
Появились новые данные об аресте известной российской актрисы
09:44
"Летающая" вилка и ледяной унитаз: американцы делятся в сети фото лютой зимы в США
09:29
​В Киеве водитель "мастерски" припарковался в столб: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Донбассе силы ООС обнаружили контрабанду для боевиков на миллион долларов: опубликовано видео

суббота, 02 февраля 2019, 09:56

Возле линии разграничения на Донбассе правоохранители обнаружили подпольный цех по производству алкоголя.

Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой штаба Операции Объединенных сил.

Как отмечается, сотрудниками Госпогранслужбы из состава Объединенных сил была обнаружена контрафактная продукция на сумму более 28 миллионов гривен.

"По приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева в районе проведения ООС продолжаются мероприятия по предотвращению и противодействию незаконному пересечению линии соприкосновения товарно-материальных ценностей. Так, оперативными сотрудниками Госпогранслужбы из состава Объединенных сил было проведено оперативное документирование противоправной деятельности подпольного водочного цеха, который в течение длительного времени действовал неподалеку линии разграничения. После собрания достаточной доказательной базы сведения о совершении уголовного преступления были внесены в ЕРДР", – говорится в комментарии к видео.

Напомним, подробнее о контрабанде в зоне проведения ООС читайте в материале "Апострофа": Контрабанда на Донбассе: получится ли у властей лишить "осликов" работы.

Фотовзгляд

Все галереи
США накрыли аномальные смертельные морозы

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: