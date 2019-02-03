Боевик ДНР получил жесткий приговор в суде: подробности и фото

Боевик так называемой ДНР, уроженец Горловки (Донецкая обл.), был приговорен к 9,5 годам лишения свободы.

Об этом со ссылкой на решение Славянского горсуда Донецкой области сообщили в пресс-центре Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Участник незаконного вооруженного формирования признан виновным по ч.1 ст. 258-3 УК (участие в террористической организации) и ч.1 ст.263 УК (ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения)", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в марте 2015 года подозреваемый добровольно поступил на военную службу к боевикам "ДНР" и был зачислен на должность водителя-механика 1 роты 1 мотострелкового батальона 3 бригады 1 армейского корпуса.

"Находясь в составе бандформирования, подсудимый принимал активное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ в районе н.п.Зайцево в Донецкой области, где 9 марта был задержан с автоматом Калашникова АК-74, снаряженным патронами к нему", - отметили в Генштабе.

Напомним. как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилось видео, на котором участник незаконного вооруженного формирования на Донбассе рассказал, как его "списали" из-за ранения.