Стало известно о смерти экс-депутата Украины: названа причина

В воскресенье, 3 февраля, вследствие тяжелой болезни умер бывший член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Украины, бывший народный депутат Юрий Ельченко.

Об этом сообщает бывший народный депутат СССР Валерий Цыбух на своей странице в Facebook.

"Ушел из жизни бывший депутат и член президиума Верховного Совета УССР ряда созывов, народный депутат независимой Украины, министр культуры Украины 70-х годов, депутат Киевского городского совета. Юрий Никифорович прошел большой трудовой и жизненный путь", - написал он.

Юрий Ельченко является отцом постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Как ранее сообщал "Апостроф", посреди улицы в центре Киева от сердечного приступа умер бывший народный депутат Анатолий Корж.