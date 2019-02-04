В России у украинского моряка, захваченного на Азове, нашли опасную инфекцию

Военнопленный украинский моряк Андрей Эйдер мог заболеть гепатитом, когда находился в СИЗО в Москве.

Об этом сообщила в Facebook его адвокат Александра Маркова.

По ее словам, украинец сам ей рассказал, что мог там подхватить болезнь, хотя врачи при его переводе в СИЗО "Лефортово" пришли к выводу, что он здоров.

"У меня возникают следующие вопросы: почему в Матросской тишине врачи утверждали о том, что Андрей здоров и готов к переводу в Лефортово?; почему изначально о гепатите "В" не упоминалось?; что за врачи такие в "матросске", что за два месяца ничего выявить не могли?", – написала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что 19-летнему Андрею Эйдеру необходима срочная медицинская помощь.