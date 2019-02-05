На Донбассе возле КПП произошла жуткая авария: много погибших, фото

Во вторник, 5 февраля, в Донецкой области, между городами Марьинка и Курахово, произошло крупное ДТП: погибло 6 человек.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.

Трагедия произошла утром, около 10:30. На трассе Донецк-Запорожье водитель автомобиля "Шевроле", совершая обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с "Дэу Ланос", от удара автомобиль загорелся.

4 пассажира, которые ехали с КПВВ "Марьинка" в "Ланосе", погибли на месте. Водитель остался невредимым.

В автомобиле "Шевроле" погиб 1 человек, еще 3 получили серьезные травмы. Пострадавших госпитализировали в Кураховскую городскую больницу, где один из них умер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на выезде из Киева, на Брест-Литовском шоссе, грузовик с МАФом врезался в военный тягач, в результате чего пострадал один из водителей.