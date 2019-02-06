Водитель сбежал: в Одессе произошло смертельное ДТП

В Одессе водитель грузовика смертельно травмировал пенсионерку и скрылся.

Об этом сообщила пресс-служба Управления патрульной полиции в Одесской области.

Отмечается, что 6 февраля, около 14:00 очевидцы сообщили в полицию о том, что на улице Балковская, в районе дома № 22, грузовик сбил человека.

На месте происшествия патрульные выяснили, что 73-летняя женщина, переходившая проезжую часть возле Приморского районного суда Одессы, от полученных телесных повреждений погибла на месте. Автомобиль с места происшествия скрылся.

В настоящее время грузовик идентифицирован, ведутся разыскные мероприятия.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой маршрутка попала в жуткое ДТП.