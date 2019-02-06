РУС. | УКР.

среда, 6 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 февраля

13:11
Нацотбор на Евровидение: YUKO рассказали о "Дуре" и сотрудничестве с лейблом Дорна
13:09
Иллюминаты, Гитлер, мафия: скандальный Полунин выдал новый спич о Путине
13:05
Пресс-конференция Януковича в Москве: онлайн-трансляция
13:03
Появилось фото автомобиля Януковича в Москве
12:48
"Барселона" сыграет в Эль-Классико в необычных футболках: опубликовано видео
12:37
Гройсман, где дороги? Украинские водители устроили массовый флешмоб в сети, фото
12:33
Порошенко добивает Путина: в сети рассказали о новой победе Украины
12:31
Задержки зарплат и сокращения: в МАУ рассказали о серьезных проблемах
12:30
"Ощадбанк" и "Укрлендфарминг" договорились о реструктуризации 4,4 млрд грн долгов
12:26
Смерть Децла: чем запомнился рэпер, который критиковал Путина
12:26
Умерла мать героя Небесной сотни: опубликованы фото и видео
12:17
Занимаются ерундой: Рабинович жестко прошелся по приоритетам Рады
Все новости

Умерла мать героя Небесной сотни: опубликованы фото и видео

среда, 06 февраля 2019, 12:26
Фото: соцсети

В среду, 6 февраля, ушла из жизни матери героя Небесной Сотни Сергея Шаповала, Екатерина Петровна.

Об этом сообщают в Facebook.

"Мы все потеряли очень близкого человека! Екатерина Петровна была для нас всех примером борьбы. Она пока могла, была на всех заседаниях по делам Майдана, боролась за справедливость наказания виновных. Она навсегда останется в наших сердцах!!!" – говорится в сообщении Facebook-аккаунте "Семья Героев Небесной Сотни".

В сети также опубликовали ее последнее интервью, записанное для проекта "Характеры Достоинства".

Пользователи тут же отреагировали на смерть женщины словами соболезнования.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровно умерла мама Героя Небесной сотни, убитого снайпером на Институтской.

Фотовзгляд

Все галереи
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж

Читайте также

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: