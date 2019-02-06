Умерла мать героя Небесной сотни: опубликованы фото и видео

В среду, 6 февраля, ушла из жизни матери героя Небесной Сотни Сергея Шаповала, Екатерина Петровна.

Об этом сообщают в Facebook.

"Мы все потеряли очень близкого человека! Екатерина Петровна была для нас всех примером борьбы. Она пока могла, была на всех заседаниях по делам Майдана, боролась за справедливость наказания виновных. Она навсегда останется в наших сердцах!!!" – говорится в сообщении Facebook-аккаунте "Семья Героев Небесной Сотни".

В сети также опубликовали ее последнее интервью, записанное для проекта "Характеры Достоинства".

Пользователи тут же отреагировали на смерть женщины словами соболезнования.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровно умерла мама Героя Небесной сотни, убитого снайпером на Институтской.