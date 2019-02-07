ДТП с Зайцевой и Дроновым: в сети указали на скандальный нюанс

В прокуратуре решили "отвести от себя удар", не отметив в обвинении степень вины Геннадия Дронова и Елены Зайцевой в жутком ДТП на улице Сумской в Харькове.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналистка Татьяна Доцяк.

По ее словам, изначально вину пытались переложить на Дронова, чтобы Зайцева получила как можно меньший срок.

"По статье, которую инкриминируют обоим, 10 лет - это максимум. Да, степень вины у каждого разная, я считаю, и если бы Зайцева ехала с разрешенной скоростью, ее Лексус не отлетел бы на тротуар. И в посте про две КИА ранее я писала слова прокурора, где он сказал, если б авто ехало на малой скорости, то автомобили бы так не разлетелись. Потом, правда, они сами же про это "забыли". Прокуроры вертят так, как им удобно, и так, как обязывают "обязательства". Изначально здесь пытались все переложить на Дронова - гонок не было, тормозила, наркотиков не было. Все, чтоб Зайцева получила как можно меньше. И по Дронову, и по Зайцевой степень вины не прописана ни в обвинении, ни в экспертизах. И это должен решить судья. Посмотрим. А прокуроры просто отвели от себя удар сегодня", – написала Доцяк.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", прокуратура попросила 10 лет тюрьмы для обоих обвиняемых по делу о ДТП на улице Сумской в Харькове Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.