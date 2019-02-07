РУС. | УКР.

четверг, 7 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 февраля

09:29
​Доллар опустился ниже важной психологической отметки: актуальный курс от НБУ
09:29
Собчак и Виторган засветились вместе после скандала с изменой
09:28
Пойман подозреваемый в организации убийства "Сармата": подробности и фото
09:27
Расцвела: Пугачева в короткой кожаной юбке вышла в свет
09:25
Где смотреть онлайн мужскую индивидуальную гонку Кубка мира в Кенморе: расписание трансляций
09:23
В России обрушился жилой дом: первые фото и видео
09:13
Путин готовится к большой войне: на Западе увидели тревожные сигналы
08:55
ДТП с Зайцевой и Дроновым: в сети указали на скандальный нюанс
08:26
Украинский шоумен стал "героем парковки" в Киеве: фото мести пешеходов
07:59
ВСУ взорвали на Донбассе "УРАЛ" боевиков: у оккупантов потери
07:31
В Италии в ДТП погиб известный украинский бизнесмен: фото с места ЧП
06:32
Из Сирии с любовью: в сети высмеяли шедевральную многоходовку Путина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ДТП с Зайцевой и Дроновым: в сети указали на скандальный нюанс

четверг, 07 февраля 2019, 08:55

В прокуратуре решили "отвести от себя удар", не отметив в обвинении степень вины Геннадия Дронова и Елены Зайцевой в жутком ДТП на улице Сумской в Харькове.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналистка Татьяна Доцяк.

По ее словам, изначально вину пытались переложить на Дронова, чтобы Зайцева получила как можно меньший срок.

"По статье, которую инкриминируют обоим, 10 лет - это максимум. Да, степень вины у каждого разная, я считаю, и если бы Зайцева ехала с разрешенной скоростью, ее Лексус не отлетел бы на тротуар. И в посте про две КИА ранее я писала слова прокурора, где он сказал, если б авто ехало на малой скорости, то автомобили бы так не разлетелись. Потом, правда, они сами же про это "забыли". Прокуроры вертят так, как им удобно, и так, как обязывают "обязательства". Изначально здесь пытались все переложить на Дронова - гонок не было, тормозила, наркотиков не было. Все, чтоб Зайцева получила как можно меньше. И по Дронову, и по Зайцевой степень вины не прописана ни в обвинении, ни в экспертизах. И это должен решить судья. Посмотрим. А прокуроры просто отвели от себя удар сегодня", – написала Доцяк.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", прокуратура попросила 10 лет тюрьмы для обоих обвиняемых по делу о ДТП на улице Сумской в Харькове Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: