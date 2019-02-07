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В Британии узнали о затаившемся опасном агенте Путина: названо имя

четверг, 07 февраля 2019, 09:52

Еще один подозреваемый в отравлении бывшего разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, некий Сергей Федотов, остался в Великобритании после покушения.

Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что вероятный офицер военной разведки (Главного разведуправления Генштаба России) в один день прибыл в Британию вместе с двумя другими подозреваемыми по делу, агентами с вымышленными именами Петров и Боширов.

Так называемый Федотов должен был лететь из страны тем же рейсом, что и отравившие Скрипаля, но перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс.

РосСМИ писали, что в РФ на Сергея Федотова нет оформленных недвижимости, транспорта, мобильных номеров, он отсутствует в соцсетях и базах исполнительных производств. Номер его действующего паспорта на одну-две цифры отличается от документов, выданных гражданам России, которые местом своей регистрации указывали Хорошевское шоссе, 76, - штаб-квартиру Главного управления Генштаба Минобороны РФ.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 16 января, послы Европейского Союза согласились ввести санкции против 4 офицеров ГРУ РФ, в том числе двух агентов, которых обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

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