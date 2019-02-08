В Виннице в жутком ДТП погибли иностранцы

В Виннице в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика погибли трое граждан Молдовы, еще трое были госпитализированы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Отмечается, что авария произошла 8 февраля около 4:00 по ул. Стельмаха. По предварительной информации следствия, 28-летний водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем "ДАФ".

В результате аварии от полученных травм на месте погибли трое пассажиров микроавтобуса - женщина и двое мужчин. Еще трее пассажиров с травмами госпитализированы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Житомиром произошло серьезное ДТП с пассажирским автобусом.