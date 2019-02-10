Скандал с пьяным "подполковником" во Львове: появилась реакция Нацгвардии

"Подполковник Нацгвардии", который во Львове устроил дебош на глазах у полиции 8 февраля, на самом деле является отставным прапорщиком.

Об этом в Facebook сообщил начальник группы информации и коммуникации Западного территориального управления Национальной гвардии Украины подполковник Олег Тихов.

"Официально сообщаем, что гражданин, находившийся за рулем не является "подполковником Нацгвардии". Данное лицо действительно находилось на военной службе в звании "прапорщик", и уволено с военной службы в отставку по состоянию здоровья 26.12.2018 года", - написал он.

Тихов также попросил активистов и представителей средств массовой информации оперировать достоверными фактами и не использовать информацию, которая не соответствует действительности.

Как сообщал "Апостроф", во Львове полицейские попали в ловушку, приехав на вызов об изнасиловании.