Во Львове пьяный подполковник устроил шоу для полиции: опубликовано видео

В пятницу, 8 февраля, во Львове подполковник Нацгвардии устроил дебош на глазах у полиции.

Об этом сообщает Varta1.

Так, все началось с того, что местные жители сообщили о нетрезвом водителе, который уехал из ночного клуба на ул. В. Великого.

Выяснилось, что дебоширом оказался подполковник Национальной гвардии Украины Игорь Яремчук, в автомобиле также находился его друг - действующий майор. Оба явно были пьяны.

Впоследствии на дебошира составили протокол.

Как сообщал "Апостроф", ранее в страшном ДТП погиб украинский полковник с позывным "Кордон". На объездной дороге под Никополем автомобиль марки ВАЗ-2115 врезался в автоцистерну. Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Водитель ВАЗ погиб на месте. Позже стало известно, что за рулем легкового авто находился 56-летний полковник Василий Думанский.