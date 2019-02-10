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В России самоликвидировался наемник Путина с Донбасса: фото

воскресенье, 10 февраля 2019, 23:14
Фото: Necro Mancer\Twitter

Стало известно о самоликвидации россиянина, воевавшего на Донбассе на стороне боевиков.

Фото погибшего боевика опубликовал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Гончаров Юрий Сергеевич(?) "Сокол" (Липецк, 10/04/82) погиб 30/07/18 в ДТП на автодороге "Липецк-Усмань", - пишет он.

Сообщается также, что боевик входил в базу "Миротворец". Исходя из этих данных, боевик воевал в НВФ "Мангуст".

Как сообщал "Апостроф", 21 января стало известно о самоликвидации очередного боевика так называемой ДНР. Ранее в сети показали фото ликвидированных и "самоликвидированных" пятерых боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе. В то же время в сети появились фото с ликвидированным в Донбассе боевиком, фигурантом "миротворцев" Вячеславом Чучин.

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