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В сети показали очередное пополнение "бригады 200" у боевиков

воскресенье, 10 февраля 2019, 08:36
Фото: Анатолий Штефан Штирлиц\Facebook

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал фото 21-летнего боевика, ликвидированного на Донбассе в пятницу, 8 февраля.

Соответствующие фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

"08.02.19 бригада 200 пополнилась очередным бойцом. Сидоров Дмитрий из Донецка", - написал он.

В соцсетях сообщают, что 21 год ликвидированному боевику исполнилось буквально 2 февраля. Сидоров был единственным ребенком в семье.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фото и видео российских танков на оккупированной территории Донбасса. А ранее появилось новое фотодоказательство военных поставок боевикам из России на Донбасс. Кроме этого за сутки, 8 февраля, в районе военного конфликта на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

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