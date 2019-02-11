Жесткое ДТП на мосту в Киеве: появились новые фото, видео и подробности

В воскресенье вечером, 10 февраля, на съезде с моста Метро произошла масштабная авария с участием двух авто.

Об этом сообщает издание "Информатор".

ДТП случилось около 21:00 возле съезда с моста. Volkswagen Touareg, который двигался с левого берега, не успел остановиться перед сужением дороги из-за ремонтных работ. В результате автомобиль протаранил припаркованный прицеп, вылетел на встречную полосу и перевернулся. В это время ему навстречу двигалась Suzuki Vitara и водитель не успел затормозить - они столкнулись. Вследствие удара Touareg повредил капот Suzuki.

"На место происшествия прибыли полицейские, медики и спасатели. К счастью, в результате этой аварии никто не пострадал, даже водитель Volkswagen, который отказался от госпитализации. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

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