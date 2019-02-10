В Киеве Porsche с мигалками устроил гонки с полицией и попал в ДТП: фото и видео

В воскресенье, 10 февраля, в Киеве по адресу Кловский спуск, 18 произошло ДТП: Porsche Cayenne влетел в Suzuki Baleno, который был припаркован на тротуаре.

Об этом сообщает Информатор.

"Porsche проехал на красный сигнал светофора на улице Бассейной. Это привлекло внимание экипажа патрульной полиции. Правоохранители попытались остановить Cayenne, но водитель проигнорировал требование полицейских и скрылся. Полицейские отметили, что при этом автомобиль еще раз проехал на красный свет", - говорится в сообщении.

После этого Porsche уехал в сторону станции метро "Кловская", а полицейские поехали по пути следования иномарки. Вскоре они увидели, что посреди дороги стоит Cayenne, а на тротуаре стояла разбитая Suzuki. Предварительно, Porsche занесло в повороте, и он влетел в Suzuki. Удар был такой силы, что Baleno отлетел на 15 метров и развернуло.

В момент остановки транспортного средства на Porsche были установлены номерные знаки синего цвета, которые могут использовать только на оперативном транспорте правоохранителей. Кроме этого, под лобовым стеклом была установлена мигалка.

Выяснилось, что синий номерной знак не принадлежит данному автомобилю, а за мигалку на владельца Porsche уже ранее составлялся административный материал.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве таксист устроил жесткое ДТП на перекрестке.