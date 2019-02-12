Стало известно решение суда по скандальному полицейскому, который избивал активистов в Киеве: фото

Суд отправил под стражу полицейского Василия Мельникова, подозреваемого в избиении представителя "С14" 9 февраля в Киеве.

Об этом сообщает Украинская правда.

Уточняется, что Мельникова арестовали на 2 месяца. При этом, у полицейского есть возможность выйти под залог в 115 тысяч гривен.

По данным следствия, полицейский несколько раз ударил ногами по голове представителя националистической организации "С14".

Во время перерыва националисты пытались вызвать в суд следственно-оперативную группу Службы безопасности, утверждая, что в соцсетях Мельников якобы публиковал посты в поддержку сепаратистов.

В тоже время, адвокат утверждал, что Мельников с 10 февраля находится на стационарном лечении и на содержании имеет маленького ребенка.

В сети тут же стали комментировать приговор суда.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети объявили "охоту" на полицейских, избивших активистов в Киеве.