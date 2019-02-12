Ложись, бандера: названо имя полицейского, который избивал активистов в Киеве

Полицейским, которого подозревают в избиении активистов, что произошло 9 февраля в Киеве, оказался оперуполномоченный Подольского отделения полиции столицы Василий Мельников.

Об этом сообщает ТСН.

Как передает издание, во вторник, 12 февраля, Шевченковский райсуд столицы избирает меру пресечения полицейскому. При этом, его уже доставили на заседание.

При этом, как передает издание, прокуратура и адвокаты отмечают, что полицейского обвиняют только в применении силы и превышении полномочий. Что же касается самого высказывания, то на данный момент не понятно, именно он ли выкрикнул указанную фразу.

При этом, о самом копе известно, что он владеет четвертью дома в Сумской области, женат, есть сын.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети объявили "охоту" на полицейских, избивших активистов в Киеве.