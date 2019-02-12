​В сеть слили личные данные 109 "спецназовцев" ДНР: список

В сети появился список участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе, так называемых спецназовцев ДНР, и их личные данные.

Об этом написал блогер "Фашик Донецкий" в Twitter.

"Продолжаем гнобить мыгыбы дыныры, фсб рф и гру рф. Даров, алени ватные. Как обещал, я выкладываю в открытом доступе списки шпыцназофцев дыныры. Завтра продолжим публиковать списки. И передавать на блокпосты Хунты. Это не я, оно само", - написал блогер.

Блогер предупредил, что "продолжение следует", а оккупантам не спрятаться.

Он также подчеркнул, что затертые страницы в соцсетях им не помогут.

"Думали, страницы чуть затерли и на этом все, типа не воевал?", - написал Фашик.

Как сообщал "Апостроф", в начале февраля в Донецке расклеили грозные "послания" предателям Украины.