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​Партизаны расклеили в Донецке "послание" предателям Украины: опубликовано видео

суббота, 02 февраля 2019, 11:26

Неизвестные патриоты Украины расклеили на столбах в оккупированном Донецке плакаты с угрожающим текстом для тех, кто поддерживает оккупантов.

Об этом написал блогер Руслан Благой в Facebook.

"В Донецке люди пишут на столбах", - говорится в сообщении.

"Предателей Украины будем вешать", - написано на плакатах.

Как сообщал "Апостроф", в Куйбишевском районе Донецка неизвестные разбросали листовки с забавным текстом о главаре так называемой ДНР Денисе Пушилине.

А 20 декабря неизвестные патриоты Украины, обклеили патриотическими открытками улицы нескольких оккупированных городов на Донбассе.Также сообщалось, что в оккупированном Россией Симферополе, на улице Февральской упал беспилотник с листовками "Слава Украине".Ранее в оккупированном Луганске расклеили желто-голубые открытки с поздравлениями ко Дню Вооруженных сил Украины.

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