Скандальное ДТП в Харькове: в суде сделали резкое заявление о раскаянии Зайцевой

Ни о каких смягчающих обстоятельствах касательно действий фигурантки смертельного ДТП в Харькове на улице Сумской Елены Зайцевой во время принятия решения судом не может быть и речи.

Такое мнение высказал адвокат потерпевших Дмитрий Марцонь во время судебных дебатов, передает "Обозреватель".

По его словам, раскаяние Зайцевой было фальшивым. Он уверен, что девушка просто-напросто выбрала правильную линию поведения, чтобы максимально быстро решить проблему. Об этом, заверил он, в частности, говорят и видеозаписи первых минут после ДТП.

"Я и потерпевшие не заметили там никакого ужаса от погибших людей, желания помочь. Мы там заметили желание уйти от ответственности, желание привлечь третьих лиц, которые максимально были привлечены, чтобы защитить Зайцеву", – сказал он.

По мнению Марцоня, была искусственно создана ситуация с материальной помощью, которую мать Зайцевой оказала потерпевшим принудительно, без их согласия.

"Оказанная таким образом помощь, ни что иное, как желание спасти своего ребенка. Ничего общего с настоящим раскаянием, ваша честь, это не имеет, с нашей точки зрения", – подчеркнул адвокат.

Как сообщал "Апостроф", прокуратура попросила 10 лет тюрьмы для обоих обвиняемых по делу о ДТП на улице Сумской в Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.