​Жилой дом попал под обстрел боевиков на Донбассе: фото с места ЧП

Боевики в поселке Зайцево обстреляли жилой дом по улице Мануильского 3/1.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает пресс-служба ООС.

"Так, 8 февраля 2019 с 16.08 до 16.28 наемники вооруженных формирований Российской Федерации по направлению населенного пункта Гольмовский совершили обстрел с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями, а именно миномета калибра 82 мм поселка, Зайцево-Северное в Бахмутском районе Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала повреждения двора дома, а также воронку диаметром до полутора метров на расстоянии примерно трех метров от жилого здания. Подтверждено - повреждение и воронку вызвала мина калибра 82 мм.

В ходе обстрела оккупантов 48-летний хозяин во дворе не находился.

Как сообщал "Апостроф", в течение суток 12 февраля боевики на Донбассе ранили одного украинского бойца и получили достойный ответ: три оккупанта были уничтожены, еще трое - ранены.