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​Оккупанты на Донбассе нарвались на ответку ООС: у боевиков большие потери

среда, 13 февраля 2019, 07:57

В течение суток 12 февраля боевики на Донбассе ранили одного украинского бойца и получили достойный ответ: три оккупанта были уничтожены, еще трое - ранены.

Об этом говорится в пресс-службе ООС.

12 февраля российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки" Восток "оккупанты обстреляли позиции украинских войск в районе населенного пункта Марьинка из стрелкового оружия. Также прицельный огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наших защитников с: минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Хутор Вольный; стрелкового оружия - в районе населенного пункта Станица Луганская; ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Майское; противотанкового ракетного комплекса и вооружения боевой машины пехоты БМП-вторых районе населенного пункта Богуславское", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" утром 12 февраля зафиксировано обстрел населенного пункта Широкино с миномета калибра 82 мм, в результате чего мина попала в жилой дом. Характер разрушений уточняется украинской стороной Общего центра координации и контроля.

По данным разведки, 12 февраля три оккупанта уничтожены и трое ранены.

Как сообщал "Апостроф", российские оккупационные войска за минувшие сутки, 11 февраля, 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе восемь раз - с применением запрещенного минского договоренностями вооружение, ранив одного украинского военного.

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