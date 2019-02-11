Оккупанты устроили в Крыму "гитлер капут": в сети показали фото

В субботу, 9 февраля, в оккупированном Крыму провели реконструкцию одного из боев Второй мировой войны, Бешуйского боя 1944 года между советскими партизанами и немецкими войсками.

Соответствующие фото публикует на своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

"Симферопольский район. Хенде хох, Гитлер капут! 09 февраля 2019 года состоялась реконструкция Бешуйского боя 1944", – иронически прокомментировала реконструкцию блогер.

Как отмечают в местных СМИ, за реконструкцией наблюдали 150 крымчан и "еще несколько сотен зрителей".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму с целью "воспитания" военный аэродром под Новофедоровкой, неподалеку от Сак, посетила группа школьников.

Кроме того, в сети появились фотографии "развеселых" праздников в оккупированном Россией Артеке (Крым).