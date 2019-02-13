В Одессе произошло "самое тупое ограбление года": оценили даже в полиции

В Одессе произошло "самое тупое ограбление": двое мужчин отобрали сумку у прохожего и, пытаясь скрыться, забежали в здание полиции.

Об этом сообщает сотрудница полиции Зоя Мельник на своей странице в Facebook.

"Номинация "Самое тупое преступление года". Сегодня в центре города Одесса среди белого дня двое лиц совершили разбойное нападение на мужчину - нанесли телесные повреждения, отобрали сумку с крупной суммой денег и стали убегать... Но то ли преступники были "на гастролях" и плохо знали город, то ли в попыхах совершили ошибку - неизвестно, но они побежали прямо в сторону ГУНП, где и были задержаны полицейскими - одного поймали сотрудники уголовного розыска, второго - сотрудники ювенальной превенции ( которые так же ранее работали в розыске, кстати)", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве двое мужчин предприняли странную попытку ограбления квартиры.