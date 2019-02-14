Под Харьковом произошло массовое смертельное ДТП: фото и видео

В результате ДТП с участием 5 авто на автодороге Харьков-Киев-Должанский погибла женщина, еще 5 человек травмированы.

ДТП прокомментировал журналистам начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех, сообщает "Укринформ".

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 февраля около 9:00 возле поселка Рогань Харьковского района на автодороге Харьков-Киев-Должанский. Водитель автомобиля Volkswagen Transporter на обледеневшем участке дороги потерял управление автомобилем и перевернулся на крышу. После этого на том же участке перевернулся и вылетел в кювет автомобиль Seat Ibiza. Спустя несколько минут 30-летний водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, авто перевернулось на крышу и совершило наезд на женщину-пешехода, которая вышла на проезжую часть. После чего автомобиль столкнулся с автомобилем Volkswagen Transporter", - сообщил он.

По его словам, 54-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

В то же время в сторону Харькова двигался автомобиль "ВАЗ", водитель которого, пытаясь избежать столкновения, применил экстренное торможение и авто перевернулось, добавил начальник ГУ Нацполиции в области.

Отмечается, что 5 пострадавших в ДТП в возрасте от 30 до 50 лет с ушибами и ссадинами обратились за медицинской помощью. Медики оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Липецкого отделения полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 288 (нарушение правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения) УК Украины с санкцией максимального наказания до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве общественный транспорт угодил сразу в два ДТП.