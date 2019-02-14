В Киеве общественный транспорт угодил сразу в два ДТП: первые фото

В Киеве произошли сразу две масштабные аварии с участием общественного транспорта.
Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram.
"Вблизи Святошинского путепровода из-за ДТП общественного транспорта собирается серьезный затор. Советуем объехать". - говорится в сообщении.
Кроме того, аналогичная авария произошла и в Оболонском районе столицы.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 11 февраля, в Борисполе произошло смертельное ДТП, которое спровоцировал водитель Volkswagen, убегавший от полиции.
Кроме того, 10 февраля в Киеве на Броварском проспекте произошло серьезное ДТП при участии трех автомобилей.
Также 12 февраля на Кольцевой дороге в столице столкнулись автомобили Nissan Micra и Honda Civic. Помимо этого, Ранее в Киеве на улице Соломенской произошло ДТП с участием военных и автомобиля полиции.