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​Европейская страна озвучила важное решение по санкциям против России

суббота, 16 февраля 2019, 13:09

Австрия заявила, что решение о новых санкциях ЕС против России из-за агрессии в Керченском проливе принято.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что решение о новых санкциях ЕС против России в связи с ситуацией в Керченском проливе принято.

Как сообщал "Апостроф", США и ЕС введут новые санкции против России из-за ее атак в Черном и Азовском морях в ближайшее время.

Уточняется, что новые ограничения будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел Евросоюза в следующий понедельник (18 февраля) и могут быть введены в течение ближайшего времени.

Известно, что пакет санкций будет объявлен до конца марта. Кроме того, отмечается, что это будет совместный шаг, как со стороны США, так и Европейского Союза.

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