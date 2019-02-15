​В Европе договорились о санкциях против россиян из-за агрессии на Азове

Дипломаты ЕС договорились о введении санкций против граждан России, причастных к захвату 24 украинских моряков во время инцидента у Керченского пролива.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

"Дипломаты ЕС договорились о санкциях против России из-за инцидента в Азовском море. Предусматривается запрет на получение виз и замораживание активов примерно для 8 человек, причастных к задержанию 24 украинских моряков, решения должны формализовать в ближайшие недели", - написал Джозвяк.

Среди лиц, которые попадут под санкции, могут быть как офицеры, которые были привлечены к инциденту в Керченском проливе, такие и российские судьи, осуществлявшие дальнейшее задержание украинцев.

Как сообщал "Апостроф", США и ЕС введут новые санкции против России из-за ее атак в Черном и Азовском морях в ближайшее время.