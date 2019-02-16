Обстрел мирных жителей на Донбассе: вскрылись свежие доказательства причастности "ихтамнетов"

Украинские военные в очередной раз зафиксировали применение боевиками корректируемого снаряда производства РФ по мирным населенным пунктам вдоль линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

Так, 14 февраля около 07:30 по направлению населенного пункта Углегорск боевики обстреляли поселок Новолуганское Бахмутского района Донецкой области высокоточными боеприпасами с применением артиллерийской системы калибра 152 мм.

Отмечается, анализ найденных на месте обстрела обломков снаряда подтверждает применение боевиками управляемых 152 мм артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь".

"Снаряды данного типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ, а серийное производство осуществляется концерном "Калашников", - отметили в штабе.

В результате обстрела прямым попаданием уничтожен дом местного жителя. Владелец помещения, 70-летний пенсионер Виктор Фролов, находясь в доме, чудом остался жив, получив легкие телесные повреждения.

"Данный факт свидетельствует, что незаконные вооруженные формирования, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, ставят под угрозу жизнь и здоровье мирных граждан и продолжают обстреливать населенные пункты в районе проведения операции Объединенных сил", - подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики в поселке Зайцево обстреляли жилой дом по улице Мануильского 3/1. Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала повреждения двора дома, а также воронку диаметром до полутора метров на расстоянии примерно трех метров от жилого здания.