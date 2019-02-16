РУС. | УКР.

суббота, 16 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

16 февраля

04:28
Не допросишься: в сети рассказали о больнице в Крыму
03:35
Обстрел мирных жителей на Донбассе: вскрылись свежие доказательства причастности "ихтамнетов"
02:28
Ученые создали уникальное средство, омолаживающее мозг
01:38
NASA попрощалось с легендарным марсоходим Opportunity: последние фото и видео
00:19
Противная находка: в сети показали живность в продуктах из магазина в Крыму

15 февраля

23:51
Мы вас посадим и сгноим: почему в России задержали крупнейшего инвестора из США
23:34
​Шмаки-бум от ВСУ: в сети показали яркое видео удара по боевикам на Донбассе
23:16
Путинская гидра: эксперт объяснил чистки силовиков в России
23:04
​В Украине показали убийцу российских беспилотников: опубликовано видео
22:55
Трамп ввел чрезвычайное положение в США: что это значит
22:47
​В Киеве заминировали несколько торговых центров: опубликована карта
22:43
У Порошенко призвали участников президентской гонки вести кампании честно
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Обстрел мирных жителей на Донбассе: вскрылись свежие доказательства причастности "ихтамнетов"

суббота, 16 февраля 2019, 03:35

Украинские военные в очередной раз зафиксировали применение боевиками корректируемого снаряда производства РФ по мирным населенным пунктам вдоль линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

Так, 14 февраля около 07:30 по направлению населенного пункта Углегорск боевики обстреляли поселок Новолуганское Бахмутского района Донецкой области высокоточными боеприпасами с применением артиллерийской системы калибра 152 мм.

Отмечается, анализ найденных на месте обстрела обломков снаряда подтверждает применение боевиками управляемых 152 мм артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь".

"Снаряды данного типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ, а серийное производство осуществляется концерном "Калашников", - отметили в штабе.

В результате обстрела прямым попаданием уничтожен дом местного жителя. Владелец помещения, 70-летний пенсионер Виктор Фролов, находясь в доме, чудом остался жив, получив легкие телесные повреждения.

"Данный факт свидетельствует, что незаконные вооруженные формирования, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, ставят под угрозу жизнь и здоровье мирных граждан и продолжают обстреливать населенные пункты в районе проведения операции Объединенных сил", - подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики в поселке Зайцево обстреляли жилой дом по улице Мануильского 3/1. Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала повреждения двора дома, а также воронку диаметром до полутора метров на расстоянии примерно трех метров от жилого здания.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: