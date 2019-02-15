Бои на Донбассе: оккупанты ранили бойцов ВСУ

За сутки 14 февраля оккупационные войска России 12 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе и ранили троих бойцов.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Боевики, обстреливая украинские позиции, 8 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Оккупанты обстреливали защитников Украины из минометов, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, станковых гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела боевики разрушили жилой дом, а также ранили троих бойцов ВСУ. В то же время, украинским защитникам удалось уничтожить двух пророссийских боевиков.

Как сообщал "Апостроф", боевики в поселке Зайцево обстреляли жилой дом по улице Мануильского 3/1. Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала повреждения двора дома, а также воронку диаметром до полутора метров на расстоянии примерно трех метров от жилого здания.