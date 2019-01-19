Взрыв в церкви УПЦ (МП) в Сумах: полиция сделала важное заявление

В Сумах полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили лиц, подозреваемых в подготовке взрыва в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Сумской области.

Отмечается, что оба - молодые люди, жители Сум. Сейчас с ними проводят соответствующие следственные действия в рамках открытого уголовного производства. У одного из парней правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичное тому, что было использовано в соборе по ул. Соборной.

Как известно, вечером 18 января в полицию обратился служитель Спасо-Преображенского кафедрального собора и сообщил, что на входе в помещение неизвестные бросили шашку, которая так и не взорвалась. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы.

Выяснили: предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол наполненный зернами кукурузы. Помещение не повреждено, пострадавших нет. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

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