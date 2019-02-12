В Киеве сожгли дотла авто депутата Киевсовета: фото и видео с места ЧП

В ночь на 12 февраля в Киеве на проспекте Победы в одном из дворов сгорел внедорожник Toyota, принадлежащий депутату Киевсовета.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел недалеко от станции метро "Политехнический институт".

По предварительной информации, машина загорелась около 01:50, спустя час после того, как водитель оставил авто и ушел домой. Прибывшие на место пожарные оперативно локализовали и ликвидировали пожар, однако Land Cruiser уже был уничтожен. Специалисты проверяют информацию о поджоге авто.

Потерпевшим оказался депутат Киевского городского совета, представитель "Свободы". По его словам, эта акция связана с его политической деятельностью. Так, несколько месяцев назад на молодого человека уже было совершено нападение. Сейчас же, уверяет народный избранник, политические конкуренты решили поджечь авто, которое принадлежит его матери.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве посреди улицы сгорел автомобиль.