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Что взорвалось в Донецке: боевики рассказали свою версию

понедельник, 18 февраля 2019, 11:45

В оккупированном Донецке 18 февраля произошло всего три взрыва: был поврежден газораспределительный пункт в центре города.

Об этом сообщается в подконтрольном боевикам так называемой ДНР Telegram канале "Inside Donetsk".

В частности, представители боевиков из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) зафиксировали три взрыва: по бульвару Пушкина, 2 – где была повреждена кровля газораспределительной станции; по улице Кобозева, 70 – повреждены два оконных блока лестничного марша жилого дома; на пересечении ул. 25 лет РККА и бул. Пушкина.

Пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

Также СЦКК так называемой ДНР сообщает, что взрывы были устроены при помощи безоболочных взрывных устройств, обернутых в медную фольгу.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 16 февраля, в Славянске (Донецкая область) прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме, в результате которого пострадал пожилой мужчина.

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